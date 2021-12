Una regola FIFA beffa il Napoli in vista del match con la Juve

Nelle ultime ore si è vociferato della possibilità di vedere partire Victor Osimhen per la Coppa d’Africa solo in un secondo momento, a ridosso anche delle semifinali in caso di recupero. Anche la Gazzetta dello Sport ha ricordato queste voci. Questo pensiero è nato in seguito alla speranza di rivedere per tempo Osimhen in campo contro la Juventus.

Tuttavia, il Napoli non potrà eventualmente giovare della presenza del nigeriano in ogni caso. Questo perché esiste una precisa regola indetta dalla FIFA secondo cui un calciatore, impegnato con una nazionale, non può restare a disposizione del club e, al contempo, non può giocare per il club se è non può farlo neanche per la sua nazionale.

“Il Napoli attende i controlli di venerdì, il regolamento FIFA prevede che il giocatore, nel momento in cui risponde formalmente alla convocazione, deve aggregarsi al ritiro se è nelle condizioni di poterlo fare. Nel momento in cui il calciatore è impossibilitato per ragioni fisiche, non può giocare neanche nel club d’appartenenza“, ha scritto oggi il Corriere del Mezzogiorno.