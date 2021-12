Osimhen, il medico: “Ecco quando avremo novità sul rientro”

Venerdì 31 dicembre, Victor Osimhen si sottoporrà a ulteriori esami dopo il brutto infortunio subito nel match contro l’Inter. Il dottor Canonico, insieme al dottor Tartaro che lo ha operato, sottoporranno l’attaccante a una Tac per identificare meglio i tempi del recupero. Proprio quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport quest’oggi.

“Se non farà la Tac, non potremo sciogliere la prognosi“, ha detto il dottor Tartaro in primis. Vale a dire che sarà necessario aspettare venerdì prima di ipotizzare qualunque cosa. “Le fratture ridotte devono consolidarsi: ripeto, per la formazione del callo osseo bisogna attendere due o tre mesi a meno di un miracolo biologico natalizio: ma la biologia non è tifosa“, le sue parole.