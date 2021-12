Il difensore arriva “in stile Anguissa”: i profili visionati

Il Napoli, prevedibilmente dopo la cessione anticipata di Kostas Manolas, tornato all’Olympiacos, farà mercato almeno per trovare un nuovo difensore centrale e ricoprire di nuovo il quarto slot nel reparto, lasciato libero. Eppure, la situazione finanziaria della società, causa Covid e risultati, on è semplicissima. Ergo, De Laurentiis dovrà cercare di piazzare un colpo da Champions in stile Anguissa, come ritiene anche il Corriere dello Sport quest’oggi, ovvero un gran colpo in prospettiva da prendere in prestito con diritto di riscatto.

I nomi che piacciono al Napoli sono tanti. Il quotidiano ha reso noti alcuni di questi nomi, per cui si apriranno certamente discorsi più importanti: “Il piano per arrivare a Kumbulla della Roma è complesso: i giallorossi vogliono capitalizzare l’investimento fatto nell’estate 2020 e accetterebbero al massimo un prestito con obbligo di riscatto. Il ds Giuntoli sta valutando altre piste prospettate dagli intermediari e dagli agenti: il colombiano Sanchez del Tottenham e il francese Sarr del Chelsea, ad esempio, mentre per il gigante ungherese del Fenerbahce, Szalai, il club turco pretende intorno ai 20 milioni di euro“.