Il Barcellona si rinforza: il nuovo attaccante ci sarà contro il Napoli

Accordo raggiunto tra il Barcellona e il Manchester City per Ferran Torres. L’attaccante classe 2000 ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2027, e la sua clausola rescissoria è stata fissata a un miliardo di euro. Ad ufficializzare la notizia è stato il club stesso. Il nuovo acquisto spagnolo potrebbe affrontare già il Napoli il 17 febbraio per la gara di Europa League.

Ferran Torres Barcellona

UFFICIALE – Ferran Torres al Barcellona

Il Barcellona ha acquistato Ferran Torres per 55 milioni di euro più bonus. L’accordo col club inglese era stato raggiunto nei giorni scorsi, secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo: Torres, valenciano di nascita, 21 anni, era stato prelevato nel 2020 dal Valencia per andare alla ‘corte’ di Pep Guardiola.

La presentazione del giocatore si svolgerà lunedì alle 15 prima della sessione di allenamento a porte aperte delle 12:00 al Camp Nou.