Globe Soccer Awards, Lewandoski vince il premio intitolato a Maradona: il suo ricordo è da brividi

Si è appena svolta a Dubai la cerimonia del Globe Soccer Awards, premio che celebra calciatori, club e nazionali che si sono distinte nell’ultimo anno.

Robert Lewandowski Globe Soccer Awards

Tra le categorie assegnate c’è anche il premio per il top scorer dell’anno, intitolato a Diego Armando Maradona. Ad assicurarsi il premio è stato il centravanti del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, che ha voluto ricordare il Pibe de Oro.

Ecco quanto evidenziato: “Vedo il numero 10 e Diego Armando Maradona. È un onore per me. Per un attaccante significa essere al posto giusto nel momento giusto“.