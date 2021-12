Salernitana: soluzione a sorpresa per evitare l’esclusione

Mancano ormai otto giorni alla fine dell’anno, ma la Salernitana non è stata ancora ceduta. La Lega ha infatti fissato il termine ultimo per il passaggio di proprietà al 31 dicembre. Nel frattempo, però, diverse figure sono al lavoro per trovare una soluzione per salvare la società.

Si attende, infatti, una proposta e un bonifico entro il 27 dicembre da parte di una cordata di imprenditori locali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la cifra si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro.

FOTO: Imago: Salernitana tifosi

La cordata dovrebbe assumere il ruolo di traghettatrice in attesa di una sistemazione societaria definitiva. Questa soluzione potrebbe rappresentare una delle ultime chance per evitare che la Salernitana venga esclusa dal campionato di Serie A in corso.

Resta sempre sul tavolo, invece, la proposta da 40 milioni di euro presentata da Console&Partners per conto di un fondo lussemburghese e Francesco Di Silvio.