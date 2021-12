Spalletti lo ha sostituito al 45′: “Nasce il caso Mertens?”

Il Napoli chiude il suo 2021 con una brutta, pesante sconfitta contro lo Spezia, visto anche il modo in cui è arrivata: autorete di Juan Jesus e vittoria per la squadra ligure, nonostante non abbia mai calciato verso lo specchio della porta. Una cosa mai successa dal 2004, anno in cui è nata la famosa fonte di raccolta dati Opta. La partita di ieri ha offerto molti spunti interessanti su cui il Napoli dovrà riflettere. La prima è saltata fuori al 45′, quando Spalletti ha chiamato fuori Mertens per far entrare subito Petagna.

“«È stata una scelta tecnica», ha motivato l’allenatore al termine della partita contro lo Spezia. «Ma non ha fruttato quello che si sperava», ha aggiunto Spalletti. Vera e propria bocciatura per l’attaccante belga che già contro il Milan, domenica sera, era stato tenuto in panchina per quasi 80, proprio lui che fino a quel momento era stato uno dei principali protagonisti nel Napoli a suon di gol e assist. Potrebbe diventare un caso, e anche bello grosso per Spalletti quello di Mertens“. Così Il Mattino nella sua edizione odierna.

A sua volta, però, l’attaccante belga: “aveva definito «strane» alcune scelte dell’allenatore dopo la partita di Milano, il suo contratto è in scadenza e vorrebbe essere sempre più leader di questo Napoli“.