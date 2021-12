Spezia, Maggiore: “Abbiamo dato il massimo in un campo importante. Vi svelo il mio sogno”

Al termine del match Napoli-Spezia, l’allenatore Giulio Maggiore ha rilasciato alcune parole ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole:

“Abbiamo dato il massimo in un campo importante. Rivincendo ha un sapore diverso, dovevamo essere compatti in entrambe le fasi di gioco, sia in attacco che in difesa. Hanno ragione i tifosi, abbiamo messo la fame che è mancata negli ultimi mesi. Oggi abbiamo dato una bella soddisfazione.

Maggiore Spezia

Con il mister? Abbiamo parlato nello spogliatoio. Abbiamo preparato al massimo questa partita, ci servivano punti come il pane. Merito di tutti.

Il mio sogno? Raggiungere l’obiettivo che è la nostra salvezza”.