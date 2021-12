Ghoulam: “Dobbiamo risolvere qualcosa. Sulle mie condizioni…”

Al termine di Napoli-Spezia, partita vinta dalla formazione ligure per 0-1, ha parlato anche l’esterno algerino Faouzi Ghoulam ai giornalisti presenti in zona mista. È stata analizzata la cocente sconfitta, viste le dinamiche con cui è arrivata, e infine Ghoulam ha anche parlato dell’obiettivo della squadra e svelato le parole del presidente De Laurentiis negli spogliatoi.

“Abbiamo lasciato un po’ di energia mentale a Milano e purtroppo l’abbiamo pagata oggi. Il mister ci aveva detto che questa partita sarebbe stata molto più dura. Lo Spezia non ha fatto neanche un tiro in porta e abbiamo comunque perso, è già la seconda o terza volta che succede. Vuol dire che qualcosa da correggere c’è e dobbiamo risolverla. Ora guardiamo avanti alle prossime partite e speriamo di fare una grande seconda parte di campionato”.

Ghoulam ha parlato anche di ambizioni: “Vogliamo fare più punti possibili, siamo il Napoli e dobbiamo puntare al vertice del campionato. Siamo il Napoli e l’obiettivo è sempre lo stesso ogni anno, i giocatori sanno che venendo qui c’è solo un obiettivo da raggiungere”. Poi, sulle parole pronunciate dal presidente alla squadra: “Ci ha detto che abbiamo fatto una grande prima parte del campionato e una sconfitta ci sta. Ha visto anche lui che non hanno fatto neanche un tiro in porta e però l’abbiamo persa. Anche in rispetto dei tifosi siamo dispiaciuti”.

Sulle sue condizioni personali, poi, Ghoulam ha rassicurato: “Sto molto meglio, ormai ho recuperato da un po’, ma giustamente non era facile aggregarmi e darmi minutaggio. Ora il mister sa che sto bene, spero di dare un grosso contributo per i compagni per i tifosi e anche per me”. Infine, sulle difficoltà di squadra riscontrate nelle ultime settimane: “Dobbiamo risolvere, ci sono grandissimi giocatori che fanno parte di questo gruppo e oggi dobbiamo dimostrare la nostra qualità sia mentale che calcistica”, ha chiuso Ghoulam.