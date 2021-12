Svelate le parole di De Laurentiis alla squadra a fine partita

Dopo la brutta sconfitta per 0-1 contro lo Spezia, la terza consecutiva in casa, un insuccesso totalmente analogo all’ultimo con l’Empoli, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è sceso negli spogliatoi per parlare ai suoi calciatori. Il patron del Napoli ha dispensato ai suoi tesserati parole di conforto, nonostante la terza batosta consecutiva al “Maradona”.

Infatti, nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si può leggere un estratto di quello che è stato il messaggio promosso da De Laurentiis ai suoi calciatori: “State sereni, non vi abbattete, dovete essere forti perché lo siete, perché avete un grande allenatore e una società che vi protegge. Dal 2022 otterremo grandi risultati, dimenticate questa sconfitta e guardate avanti“, è specificato sul quotidiano.