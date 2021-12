Scarcerato Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria ai domiciliari

Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria, accusato di aver utilizzato i soldi della cessione di Obiang per scopi che non interessavano la società, è stato scarcerato.

È stata accolta l’istanza degli avvocati di Ferrero che avevo chiesto l’attenuazione della misura detentiva. L’ex presidente, che era in carcere dal 6 dicembre, ora andrà ai domiciliari pre trascorrere il Natale in famiglia. Secondo quanto riportato da ‘Quotidiano del Sud’, il Giudice ha confermato il quadro indiziario ma ha deciso di applicare una misura cautelare meno afflittiva per “il viperetta” alla luce dei suoi 70 anni d’età.

Massimo Ferrero

L’arresto fu effettuato il 6 dicembre dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta.