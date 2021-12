Addio Insigne, adesso si fa sul serio: la squadra è pronta all’assalto!

Lorenzo Insigne in MLS – Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano ai microfoni di ‘Here we go’, Toronto sta lavorando per l’acquisto di Lorenzo Insigne. Di seguito gli aggiornamenti:

Lorenzo Insigne

MLS, Toronto su Insigne

Lorenzo Insigne ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2022. L’offerta della società azzurra non soddisfa le richieste del capitano. Le parti stanno continuando a trattare per arrivare ad un punto di incontro. Toronto, però, sta lavorando per strappare il calciatore dalla società partenopea. Ancora nulla di concreto, ma si sta entrando nel vivo del dialogo.