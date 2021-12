Piccinini: “Non dimentichiamolo, successe anche con Gattuso”

Sandro Piccinini, telecronista di Amazon Prime Video e ospite a Sky Calcio Club, ha analizzato il momento di Atalanta e Napoli.

In particolare, il noto giornalista si è soffermato sul momento degli azzurri dopo la brusca frenata di questa sera. Di seguito le sue parole:

FOTO: Getty – Piccinini Napoli Spezia

“Avevamo dato per chiusa la lotta Champions, ma Atalanta e Napoli hanno frenato: in particolare i partenopei, davvero tanto.

Le cause? Non dobbiamo dimenticare l’infortunio di Osimhen: anche Gattuso perse punti importanti per i ko dei giocatori“.