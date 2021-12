Pesante K.O. con lo Spezia: il Napoli scivola in classifica, Inter in fuga (FOTO)

Alti e bassi per il Napoli che dopo aver recuperato punti con le prime quattro in classifica salendo al secondo posto con la vittoria a Milano, ora riscende al terzo con la sconfitta rifilata dallo Spezia.

Dopo un inizio Campionato di fuoco dei partenopei che facevano aspirare ad un finale importante di stagione, riprendendo le statistiche di quel che stata l’era migliore di Sarri nell’anno 2017/18, ora l’obiettivo principale diventa nuovamente la qualificazione in Champions League.

Andrea Petagna, Napoli-Spezia

Le cause possono derivare dalla sfilza di infortuni importanti, da un po’ di sfortuna ma anche da un po’ di carenza che li ha portati a perdere un bel po’ di punti tra novembre e dicembre. Infatti, ora la classifica parla chiaro e vede in pole position l’Inter a quota 46 punti, per poi trovare ancora sul podio il Milan a 42 e il Napoli a 39. Ma occhio ancora all’Atalanta che dista solamente di un punto dai partenopei, mentre in attesa di un posto sul podio c’è la Juventus a 34 punti.

Per mantenere la qualificazione, in questo girone di ritorno il Napoli deve essere molto attento a non fare passi falsi.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA: