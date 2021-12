“Il Napoli va attaccato alto per un motivo”, la spiegazione di Thiago Motta

Il Milan vince ad Empoli, mentre gli azzurri non riescono a guadagnare i tre punti. Lo Spezia vince al Maradona, così la sfida tra le due squadre è finita 0-1. Per il Napoli è la terza sconfitta consecutiva in casa. Al termine del match Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

“Viviamo tutti la partita, in panchina e in campo. Siamo un grande staff che lavora insieme. Stiamo lavorando con grande professionalità e impegno, non solo Alex.

Sappiamo che il Napoli è una squadra che cerca di allargare con un terzino ed un esterno di attacco e diventa difficile, quando vanno nell’area piccola soprattutto.

Thiago Motta

Sono contento del percorso, dall’inizio abbiamo lavorato tantissimo insieme ai ragazzi. Siamo sempre in linea con l’obiettivo della società con il valore della quadra. Il girone di andata abbiamo fatto bene, alcuni momenti di meno, ma succede. Il nostro fiume non è tranquillo perchè lottiamo per la salvezza. Sono convinto che nel girone di ritorno faremo meglio.

Ho pensato prima a questa partita, da oggi penso già alla prossima, al Verona. Sarà un partita complicata. Pressioni e discussioni ci saranno sempre. Lavoro ogni giorno con impegno e professionalità, insieme allo staff e ai giocatori”.