Erlic: “Partita complicata, non dobbiamo commettere un errore”

Martin Erlic, difensore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Napoli, valida per per la diciannovesima giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

Erlic Spezia

“Contro l’Empoli è stata una partita difficile per noi, non è un momento facile, abbiamo dato qualcosina in più a livello mentale. Dobbiamo continuare su questa strada. Oggi servirà una squadra che lotta”.

Erlic ha collezionato 13 presenze durante questa stagione sportiva, realizzando anche un gol. Questa sera guiderà la difesa ligure accanto a Nikolau.