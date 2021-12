La Coppa d’Africa si disputerà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio, con i calciatori che raggiungeranno i ritiri a partire dal 27 dicembre. Nonostante le tante voci che si rincorrono su un possibile rinvio, ad oggi la Coppa d’Africa si giocherà.

Per questo motivo Toni Conceição, allenatore del Camerun, ha già rilasciato la lista dei convocati per la competizione. Come ampiamente prevedibile il centrocampista del Napoli Anguissa parteciperà alla competizione. Di seguito la lista dei convocati.

Anguissa Coppa d’Africa

Portieri – Omossola (As Vita Club), Epassy (Ofi Creta), Efala (Akwa United Football), André Onana (Ajax).

Difensori – Collins (Standard Liegi), Mbaizo (Union Philadelphia), Ngadeu (Gent), Castelletto (Nantes), Moukoudi (St.Etienne), Onguene (Red Bull Salisburgo), Tolo (Seattle), Oyongo (Montpellier), Ebosse (Angers).

Centrocampisti – Jean Onana (Bordeaux), Oum (Mechelen), Anguissa (Napoli), Hongla (Hellas Verona), Kunde (Olympiacos), Lea (Middlesbrough), Neyou (St.Etienne).

Attaccanti – Aboubakar (Al Nasr), Bahoken (Angers), Choupo-Moting (Bayern Monaco), Moumi (Young Boys), Ganago (Lens), Bassogog (Shanghai Shenhua), Toko (Olympique Lione)