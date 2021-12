“È stata una farsa! Massa ha fatto un altro errore”, scontro a Tiki Taka tra Pellegatti e Auriemma

L’episodio del gol annullato a Kessiè in Milan-Napoli continua a creare discussioni. Anche nel corso di Tiki Taka su Italia Uno si è parlato della decisione dell’arbitro Massa. Nel corso della tramissione è così nato un battibecco tra i giornalisti tifosi di Milan e Napoli, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma.

Tiki Taka

Pellegatti: “La gara è stata equilibrata, il Napoli non ha mai calciato in porta mentre il Milan ha fatto qualcosina in più, anche se niente di particolare. Il gol annullato? Lo descrivo usando una frase di Karl Marx: ‘La Storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa‘. La tragedia è quella che si è consumata a Bergamo, la farsa è quella che si è vista a San Siro“.

Non si è fatta attendere la risposta di Auriemma: “Spalletti ha fatto un bel regalo ai napoletani. Poi sento parlare dell’arbitro… una volta che si è comportato benissimo, direi perfattamente, lo critichiamo pure? Invito Pellegatti a parlare della partita. Anzi, Massa ha commesso un errore: non ha fichiato il fallo di Giroud su Juan Jesus. Avrebbe risolto tutta una serie di discussioni”.