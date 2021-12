Coppa d’Africa, arriva la conferma di Infantino sul futuro della competizione

Coppa d’Africa si, Coppa d’Africa no: questo il dilemma degli ultimi giorni che tiene col fiato sospeso club europei e tifosi. Ebbene, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sembra aver preso una decisione: la Coppa d’Africa sarà rinviata a Settembre. La decisione non è stata ancora resa ufficiale, ma per il comunicato bisognerà attendere solo a domani.

Verrà dunque annullata la competizione che avrebbe avuto inizio il prossimo 9 gennaio in Camerun.

Decisione arrivata dopo un vertice d’urgenza della CAF (la confederazione africana) a Doha, a causa delle continue pressioni dei club europei, inglesi su tutti. La scelta è stata presa anche per evitare la sovrapposizione della competizione con il Mondiale per club, previsto dal 3 al 12 Febbraio negli Emirati Arabi.



Sebbene la volontà dei presidenti delle squadre africane di disputare ora la coppa, il massimo rappresentante della Caf, Patrice Motsepe, molto vicino a Infantino, sembrerebbe così aver preso una decisione definitiva. Ufficialità quindi rimandata solo a domani.

I club sperano. I tifosi anche. Ma forse, sotto l’albero, il regalo più gradito lo troverà Luciano Spalletti, che infortuni permettendo, potrà contare alla ripresa sull’intera rosa.

Domenico Visone