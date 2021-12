La moviola di Milan-Napoli: i quotidiani danno ragione al VAR

Il Napoli di Luciano Spalletti ha tirato fuori il Vesuvio da dentro di sé, portandoselo da casa a Milano. Quel Vesuvio ha contribuito a sbloccare subito il match, a giostrarlo e controllarlo fino alla fine per portare a casa i tre punti. Sontuosa la prova col Milan ma c’è un episodio destinato a far discutere sicuramente fino alla fine della stagione. Magari anche nelle stagioni a venire. Anzi, probabilmente. Con gli offside, lo sappiamo, a scendere in campo è la moviola. I principali quotidiani sportivi italiani si sono ovviamente espressi sull’episodio del fuorigioco sanzionato a Olivier Giroud.

I colleghi del Corriere dello Sport danno pienissima ragione a Di Paolo, VAR di Milan-Napoli, per aver chiamato Massa all’On Field Review, da cui l’arbitro modifica la sua valutazione: “ È stato il VAR Di Paolo (meno male c’era lui a Lissone) a salvare la partita di Massa“.

“L’annullamento del gol di Kessiè per fuorigioco precedente di Giroud (e vi spiegheremo perché lo è) è una finezza, complimenti. Al momento del tocco in avanti di Kalulu, Giroud è a terra e davanti a lui, sdraiato come lui, c’è Juan Jesus: il contatto fra i due è evidente, forse non voluto, ma Giroud muove anche le gambe quando il pallone passa da quelle parti. Bravo Di Paolo a chiamare l’OFR, come avrebbe dovuto fare ieri Irrati (e non Nasca) in Atalanta-Roma“, così il quotidiano.

Sulla Gazzetta dello Sport, invece, contestano maggiormente il fuorigioco dell’attaccante francese.

“Massa concede il gol ma Di Paolo (VAR) lo richiama all’OFR: evidente il fuorigioco di Giroud ma il campo dell’interpretazione porterà alla discussione infinita. Massa guarda e cambia idea, quando invece la decisione iniziale era la più corretta. L’attaccante francese è insomma sì in fuorigioco ma ‘sdraiato’ e in una situazione consequenziale a un duello aereo e quindi non cercata né creata. Pare quindi eccessiva l’idea che influenzi o condizioni“, scrive la Rosea.

Tuttosport, invece, dà ancora ragione alla decisione arbitrale di annullare il gol: “La gioia di un pareggio conquistato proprio al 90’ è stata affossata dalla decisione del VAR: prima del tiro vincente di Kessie, Giroud, da terra e in fuorigioco, aveva comunque cercato di toccare il pallone, diventando giocatore attivo e quindi sanzionabile di offside“.

Svariate, dunque, le interpretazioni su questo caso, com’era facilmente presumibile. Il fuorigioco di Giroud c’è ed è lampante, ora però sta tutto a capire e ipotizzare se l’attaccante avesse più o meno intenzione di prendere il pallone e lì si finisce nel campo della soggettività. Per chi di mestiere e impegnato in Milan-Napoli, la rete è stata da annullare. Qualche altro arbitro magari avrebbe scelto diversamente, ognuno ha il suo pensiero su questa faccenda. Il risultato finale reciterà comunque sempre 0-1.