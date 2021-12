Manolas: “Sono andato all’Olympiakos per questo motivo! Ricordo più bello è legato alla Roma”

Kostas Manolas rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo il suo ritorno tra le fila dell’Olympiakos. L’ex Napoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni della trasmissione greca ‘Super Bala live‘, spiegando il motivo del suo ritorno, tracciando anche un bilancio della sua esperienza in Serie A.

“L’Olympiakos è sempre stato nel mio cuore. Sono sempre stato in contatto con il presidente”, ammette Manolas, dichiarandosi sorpreso per l’accoglienza a lui riservata. “Mostra l’amore che i tifosi della squadra hanno per me, ma anche la responsabilità che ho verso questo ambiente perché la maglia dell’Olympiakos è molto pesante”.

Perché il ritorno in Grecia a soli trent’anni? “Non è una questione economica. Volevo ritornare ora che sto bene fisicamente e non, magari, a 34-35 anni per chiudere la carriera. Il ricordo più bello in Italia? Il gol al Barcellona con la Roma in Champions League. Ma a Napoli ho vinto una Coppa”.

Sull’Atalanta, prossima avversaria in Europa League dei greci: “E’ una delle squadre italiane più forti, giocano a tutto campo. Alla vigilia sono i favoriti ma si gioca in undici contro undici, vedremo chi passerà”.

Francesco Fildi