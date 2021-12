Milan-Napoli in campo e sul mercato: due obiettivi condivisi

Secondo quanto trapela dalla squadra di mercato di Sky Sport, il Napoli – dopo la rescissione consensuale decisa con Kostas Manolas – ha intenzione di cercare un nuovo difensore centrale sul mercato. Deve farlo per occupare di nuovo uno slot lasciato libero dal greco. Gli azzurri hanno due obiettivi principali sul mercato e sarebbero gli stessi obiettivi del Milan. È sfida anche sul mercato, insomma, non solo in campo.

Bremer (24) del Torino

“Milan, Bremer e Botman obiettivi che piacciono anche al Napoli […] Milan e Napoli sono alla ricerca di un difensore centrale: i rossoneri hanno perso Kjaer per infortunio, Spalletti si è ritrovato senza Manolas che è andato all’Olympiacos. I due nomi che piacciono per gennaio sono Bremer e Botman, ma Torino e Lille non vorrebbero cederli quindi potrebbero spuntare piste alternative (come Sarr del Chelsea)“.

Botman (21) del Lille

Questa la situazione, non semplice, per i due centrali difensivi osservati da Milan e Napoli, ma i club difficilmente cederanno i loro pilastri a gennaio, a meno che non provino ad anticipare “interventi previsti a giugno facendo un investimento con sei mesi di anticipo“, chiude Sky Sport.