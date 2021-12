I convocati del Milan per la sfida col Napoli: rientra un top

È il giorno della super sfida della 18ª giornata di questa Serie A: alle ore 20:45, allo Stadio San Siro di Milano si affronteranno il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti. Due formazioni martoriate dagli infortuni, ma che daranno lo stesso grande spettacolo.

Per l’occasione, i rossoneri hanno pubblicato la lista dei giocatori convocati da Pioli per il match. In tutto sono 22 i calciatori chiamati in causa per la sfida contro gli azzurri. L’allenatore può sorridere, tra questi c’è un rientro importante rispetto alle scorse giornate: si fa rivedere Olivier Giroud, che probabilmente partirà comunque dalla panchina. Anche Theo Hernandez, dopo la febbre accusata nei giorni scorsi, è confermato tra i convocati.

Milan, i convocati di Stefano Pioli

PORTIERI

Maignan, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Maldini.

📜 #MilanNapoli 📜 @_OlivierGiroud_ makes the squad for this evening’s clash 🔥



I convocati per il big match di San Siro: torna Giroud 🔥

#SempreMilan #opporeno6series @oppo — AC Milan (@acmilan) December 19, 2021