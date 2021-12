Chiesa verso il rientro: torna in tempo per il Napoli?

Secondo quanto pubblicato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’esterno offensivo Federico Chiesa, infortunato da tempo, sarebbe sulla via del ritorno in campo. La Juventus non gode da tempo del proprio attaccante, ma sono arrivati aggiornamenti importanti sulle sue condizioni.

Chiesa dovrebbe ritornare in campo subito dopo la sosta, dopo aver quasi smaltito la sua lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Questo vuol dire che l’ex Fiorentina dovrebbe riuscire a recuperare in tempo per la gara contro il Napoli, la prima dell’anno nuovo, in programma giovedì 6 gennaio.