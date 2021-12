Adam Ounas rapinato a mano armata nella sua casa a Posillipo

Il Napoli viene sempre più falcidiato dalle sorti degli infortuni che sembrano essersi abbattuti all’ombra del Vesuvio non permettendo alla corte di Spalletti di eseguire queste ultime gare nel migliore dei modi.

Adam Ounas, Napoli-Benevento

Ma non solo, oltre al reparto infermeria affollato, la trasferta a Milano non è iniziata nel migliore dei modi per Adam Ounas. Infatti, come riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport, l’algerino è stato rapinato in casa nel suo appartamento a Posillipo da persone armate.

Invece, dal Corriere della Sera, si evincono dei dettagli riguardo l’importanza del furto che comprenderebbe la rapina di contanti, un orologio e una catenina.