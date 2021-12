Milan, Pioli perde un altro titolare?

Milan e Napoli si presentano alla sfida del Meazza di domani sera completamente rimaneggiati. I rossoneri, esattamente come gli azzurri, dovranno fare a meno di diversi titolari e stanno cercando le soluzioni giuste per poter giocare al meglio la partita. Il Milan potrebbe fare a menoi di Theo Hernandez, come annunciato da Stefano Pioli in conferenza stampa.

Milan Romagnoli

Pioli perde anche Romagnoli? Le ultime

Le condizioni di Alessio Romagnoli preoccupavano Stefano Pioli. Secondo quanto riferito da Sky Sport in un primo momento, infatti, il difensore non si era allenato a causa di qualche linea di febbre.

Poi, però, la stessa emittente tv ha fatto marcia indietro e ha precisato che il capitano rossonero sta bene, oggi si è allenato regolarmente ed è disponibile per la partita di domani sera contro il Napoli