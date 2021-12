Ag. FIFA, Satin: “Lucumí? Non c’è solo il Napoli su di lui”

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sul suo ex assistito e non solo:

“Lucumí? È un giocatore di cui si parla già da molti anni. È arrivato in Belgio tre anni fa, ma ovviamente non c’è solo il Napoli ad avere gli occhi su di lui. Con il Genk non è facile trattare, non regala più i giocatori come fatto con Courtois o De Bruyne.

FOTO: Getty – Lucumi difensore Genk

La scuola francese è la migliore sui difensori? Bisogna dire che ci sono molti ragazzi di colore che hanno fisici enormi e di cui, col tempo, si riesce a sviluppare anche una buona conoscenza tecnico-tattica.

Koulibaly? Lui ha cambiato il modo di pensare in Italia. Prima gli allenatori non volevano centrali africani perché temevano che non fossero concentrati, ma Koulibaly ha dimostrato che non è così. Ora, infatti, ce ne sono molti che militano in Serie A.

Fu Maurizio Micheli a voler Koulibaly per Benitez. Io e lui poi ci conoscevamo molto bene: quando mi ha chiesto cosa pensassi del senegalese io dissi che sarebbe stata senz’altro una grande operazione.

Todibo? Ha grandi qualità, ma a livello mentale c’è ancora qualcosa che non è riuscito a sistemare a livello di tranquillità e serenità. È veloce e tecnico, ha tutto, però il difensore centrale è forse la posizione in campo che richiede più attenzione e intelligenza“.