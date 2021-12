L’ha fatto Pioli in vista della sfida contro il Napoli!

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha raccontato un retroscena in casa Milan.

Nella serata di mercoledì, Stefano Pioli ha portato a cena fuori tutto il Milan, da giocatori a staff tecnico passando per Maldini, Massara e Gazidis.

L’allenatore ha pagato il conto per tutti, per festeggiare il rinnovo contrattuale avvenuto tre settimane fa. La cena aveva un duplice obiettivo, ossia anche quello di compattare la società e trovare le forze per questo rush finale.

Per la sfida contro il Napoli, che si disputerà domenica sera a San Siro, Pioli ha anche recuperato Giroud. Invece Leao non sarà del match, e tornerà direttamente nel 2022.