Novità Milan: Pioli recupera un calciatore, altri tre sono out

La situazione infortunati sta rendendo problematica la preparazione del big match fra Milan e Napoli per entrambe le squadre. Anche anche la squadra rossonera, infatti, deve fronteggiare una grande quantità di problemi fisici e sta cercando di recuperare qualche giocatore in vista della partita di domenica. L’allenamento di oggi dà novità molto importanti al riguardo.

FOTO: Getty – Giroud Milan

Milan, torna ad allenarsi in gruppo Giroud.

C’è da segnalare, infatti, il ritorno in gruppo di Olivier Giroud. L’attaccante francese, a questo punto, verrà molto probabilmente convocato per la partita di domenica. Ancora allenamento personalizzato, invece, per gli altri infortunati Calabria, Leao e Rebic, i quali saranno quasi sicuramente out per il Napoli e rischiano di tornare direttamente nel 2022.

Felice Luongo