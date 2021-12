Dati shock su Manolas: sapete quanto tempo è stato fuori?

Spunta un dato abbastanza stucchevole su Kostas Manolas, ormai ex difensore del Napoli visto il suo ritorno in Grecia all’Olympiakos.

Il greco, infatti, nei suoi due anni e mezzo in Campania ha saltato ben ventinove partite per infortunio (senza considerare quelle non disputate per squalifica): quasi tante quante un intero campionato.

FOTO: Getty – Manolas Napoli infortuni

Pagato per essere un titolare e formare una cerniera impenetrabile con Koulibaly, Manolas non ha mai convinto appieno con la maglia azzurra.

Non è un caso, infatti, se sin dalle prime battute Luciano Spalletti gli ha sempre preferito Amir Rrahmani.