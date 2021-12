Ag. Insigne: “Non riteniamo congrua la proposta del Napoli, non aspetteremo giugno. De Laurentiis è stato scientifico”

Uno dei chiodi fissi che il Napoli si sta portando dietro da ancor prima di cominciare la stagione agonista è quello del rinnovo di Lorenzo Insigne, che ha un contratto valido fino a giugno 2022. I discorsi di rinnovo contrattuale, com’è noto, stentano a decollare: c’è troppa distanza tra le due parti.

Vincenzo Pisacane, agente del capitano azzurro, ha rilasciato una lunga intervista per il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna del quotidiano, dove ha spiegato la situazione attuale e le sue intenzioni future. “Preferisco evitare cifre e dettagli, ma non riteniamo congrua la proposta“, ha esordito il procuratore.

Pisacane è stato chiaro da subito: “Quando si apre il mercato di gennaio bisogna trovare una soluzione. Possono essere giorni decisivi […] Fino a gennaio non avrò contatti con nessuno. Su questo sono molto fermo: dal 2, poi, tutto cambierà“. Nessun ultimatum al Napoli: “No, assolutamente“, ma di fatto una presa di posizione netta.

Sono arrivate, poi, smentite categoriche dall’agente sulle richieste di un bonus al momento della firma o di un contratto da 7 milioni l’anno, cifre che sono girate negli ultimi mesi. Tra il Napoli e Insigne ballano intorno ai 6 milioni di euro divisi in quattro stagioni. Nessuna precisazione, però, sulle cifre reali: “Non voglio alimentare polemiche, con De Laurentiis siamo in pace e non in guerra“. Ma per l’agente, non ci sono stati equivoci, ma è stato: “Tutto calcolato, scientifico“.

L’INTERVISTA COMPLETA È SU IL CORRIERE DELLO SPORT