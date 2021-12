Auriemma: “L’agente di Insigne aspetta una chiamata”

Raffaele Auriemma, noto giornalista partenopeo, ha parlato del possibile rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli a Club Napoli Night, trasmissione in onda su Teleclub Italia. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Insigne Napoli

“Entro il 31 dicembre Pisacane si aspetta una chiamata da De Laurentiis. Se a gennaio arrivasse un’offerta interessante, il Napoli può cedere Insigne che, senza contratto, è intristito e andrà appassendosi”.

Il contratto che lega Lorenzo Insigne al Napoli scadrà il 30 giugno 2022. Ad oggi non è stata ancora raggiunta un’intesa per prolungare la sua permanenza in azzurro.