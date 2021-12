Napoli, report allenamento: novità sugli indisponibili

Questa mattina il Napoli si è allenato, come di consueto, all’SSC Napoli Konami Training Center. Di seguito quanto emerge dal comunicato della società:

“Dopo una prima fase di attivazione e forza in palestra, la squadra si è spostata sul campo 1, dove ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto”.

Napoli allenamento

Il punto sugli infortunati

“Insigne ha fatto lavoro di scarico in palestra; sempre in palestra hanno lavorato Fabian Ruiz e Mario Rui, con un lavoro personalizzato. Koulibaly e Lobotka hanno svolto terapie e personalizzato in campo, mentre per Osimhen solo lavoro personalizzato.

Zielinski ha svolto dei controlli clinici e strumentali presso Pineto Grande, oltre che una parte del lavoro in gruppo. Alessandro Zanoli, invece, ha svolto l’intera seduta in gruppo“.