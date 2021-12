Kalulu sfida il Napoli: “Daremo tutto per vincere, questa settimana per noi c’è stata una novità”

Pierre Kalulu, difensore francese del Milan, ha suonato la carica in vista del big match tra i rossoneri e il Napoli in programma domenica sera nella splendida cornice di San Siro. Il risultato finale di questa partita ci dirà, inevitabilmente, tanto sulle sorti del campionato.

FOTO: Getty – Kalulu Milan

Kalulu è sicuro: “Faremo il massimo per vincere”

Il difensore rossonero è intervenuto ai microfoni di Milan TV a quattro giorni dal delicatissimo match. Ecco quanto evidenziato:

Come vi state preparando per la sfida contro il Napoli?

“Abbiamo tutta la settimana per preparare il Napoli ed è una cosa particolare. La prepariamo con fiducia e intensità, con lo staff e i compagni faremo il massimo per vincere le partite”.

Roberto Junior Iervolino