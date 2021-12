Crisi del gol per Insigne: il dato negativo di questa prima metà di stagione

Andando ad osservare la statistica dei giocatori che hanno calciato di più in queste prime 17 partite di campionato, troviamo Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina, in testa alla classifica con 59 tiri totali (e 10 gol segnati su azione). Al secondo posto invece, insieme ad Immobile (10 gol su azione) e Dybala (4 gol su azione) troviamo Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli, però, al contrario di Immobile e Dybala, su 53 tiri totali non ha realizzato neanche un gol su azione. Un dato clamoroso, visto anche lo score della passata stagione. A questo Napoli mancano anche i gol del suo capitano, che non ha avuto ancora modo di sbloccarsi in tal senso, e siamo quasi alla fine del girone d’andata.

CLASSIFICA TIRI TOTALI (GOL REALIZZATI)

Vlahovic 59 tiri (10 gol su azione) Insigne 53 (0 gol su azione) Immobile 53 (10 gol su azione) Dybala 53 (4 gol su azione) Lautaro 50 (7 gol su azione) Berardi 49 (6 gol su azione) Pellegrini 44 (5 gol su azione)