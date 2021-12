Due rientri in vista di Napoli-Milan: Spalletti spera di ritrovare forze fresche

Stando a quanto riportato in mattinata dal Corriere dello Sport, Luciano Spalletti potrebbe ritrovare presto due uomini chiave del centrocampo in questo inizio di stagione in vista di Milan-Napoli, valida per la 18ª giornata, in programma domenica 19 dicembre alle ore 20:45.

“Anguissa è tornato proprio ieri, abile ma ovviamente non in grande condizione; Lobotka e Fabian dovrebbero rientrare, ma anche in questo caso la forma non potrà mai essere brillante come prima di uscire di scena; Elmas e Zielinski chissà. Di certo la settimana di lavoro aiuterà a mettere benzina – soprattutto Demme e Frank -, ma l’idea è che bisognerà anche trovare il modo di sfatare la maledizione. Non è vero ma ci crede, il signor Luciano“.