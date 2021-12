Parisi, l’agente gli sconsiglia Napoli: il motivo

Il Napoli ha puntato gli occhi su un terzino, il suo nome è Fabiano Parisi. Il giocatore dell’Empoli contro domenica ha messo in difficoltà la fascia destra del Napoli. Parte dall’Avellino in Serie D per poi arrivare con l’Empoli in Serie A.

Calciomercato Napoli, Giuffredi allontana Parisi

A parlare del futuro del calciatore classe 2000 è stato l’agente Mario Giuffredi durante l’evento Italian Sport Award. Di seguito le parole:

“È presto parlare di qualche squadra che non sia l’Empoli. Deve restare con i piedi per terra, a giugno si deciderà per il suo futuro. Il Napoli è una società alla quale sono molto legato. Ho consigliato Parisi, ma posso dare solo un input. Le valutazioni le faranno Giuntoli, Spalletti e De Laurentiis”.

Parisi al Napoli? “Il Napoli è attento a tutti i migliori giovani, loro lo stanno monitorando ma io in quel ruolo ho un altro mio assistito e non voglio ripetere l’errore fatto con Di Lorenzo-Hysaj. Cercheremo di indirizzare Parisi verso altri lidi“.