L’emergenza non è finita: rientrano tre azzurri ma non saranno titolari

Come già annunciato dallo stesso allenatore azzurro Luciano Spalletti durante la sua intervista di ieri, tre big rientrano dai loro acciacchi e saranno a disposizione del Napoli per la sfida del 17° turno di Serie A contro l’Empoli, stasera alle ore 18. Secondo quanto raccolto dal Corriere del Mezzogiorno in data odierna, però, nessuno di questi tre partirà dal 1′.

“Qualche buona notizia c’è, Lozano è già arruolabile ma dovrebbe partire Politano dal primo minuto, hanno recuperato anche Insigne e Anguissa che possono essere utili a gara in corso. L’emergenza non è finita ma almeno arriva un po’ d’ossigeno per attingere dai cambi durante la partita”.