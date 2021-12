L’Atalanta può cedere Muriel a gennaio: occhi su un obiettivo del Napoli

Stando a quanto pubblicato nell’edizione odierna del Corriere di Bergamo, l’attaccante colombiano Luis Muriel può lasciare l’Atalanta. Addirittura, il 30enne potrebbe dire addio a Gasperini e compagni già nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il motivo principale del malcontento di Muriel sarebbe il minutaggio relativamente basso (solo Miranchuk ha giocato meno del colombiano tra gli attaccanti). Per lui, l’Atalanta vorrebbe una cifra sui 20 milioni di euro.

Secondo il quotidiano, il primo obiettivo per sostituire – eventualmente – Luis Muriel sarebbe Jeremie Boga, l’esterno del Sassuolo per cui il Napoli ha sempre stravisto e che è stato effettivamente vicino all’acquistare anche la stagione scorsa.

Tra le ipotesi accreditate, poi, anche Divock Origi del Liverpool, che piace tanto all’Atalanta che potrebbe proporre un prestito per il belga. Ciò che rende proibitivo il suo arrivo, come presumibile, è l’ingaggio da circa 4 milioni, fuori portata per i bergamaschi.