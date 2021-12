Cutrone: “Tiraggir a Stojanovic? Gli ho detto così per una ragione”

Patrick Cutrone, attaccante dell’Empoli che ha siglato il (fortunoso) gol decisivo per la vittoria dei toscani contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita. Queste le sue parole:

“Gol? Ho visto che ad un certo momento la palla era entrata, non so come. Ho fatto gol in uno stadio importante e sono contentissimo perché stiamo vivendo un grande momento.

Cutrone Napoli Empoli

Quanto siamo forti? Siamo bravi, sì, ma va messa in risalto la forza del gruppo. Chiunque giochi dà il massimo e sa che cosa fare. Io mi trovo benissimo e sono proprio contento di essere parte di queste squadra.

Una delle mie migliori stagioni? Io sono contento perché do sempre l’anima per la mia squadra. Mi fanno sentire importante, sono fiero di far parte di questo gruppo.

Ho detto “tiraggir” a Stojanovic? Sì, gliel’ho detto, ma non aveva nulla a che vedere con la partita di oggi. Io ho una grande stima per Insigne, è un grande giocatore e si può dire che sia stato lui a coniare questo termine. Era più per ridere insieme, non per altro”.