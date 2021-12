Fedele mette in guardia il Napoli: “Andreazzoli farà soffrire Spalletti”

Il Napoli di Luciano Spalletti domani ospiterà l’Empoli di Aurelio Andreazzoli al Maradona. Sarà la sfida dell’allievo contro il maestro, visto che il tecnico dell’Empoli è uno degli allenatori da cui ha appreso di più Spalletti.

Fedele: “Andreazzoli fa giocare un grande calcio all’Empoli”

La sfida tra Napoli ed Empoli si preannuncia molto divertente e ricca di occasioni ma anche piena di insidie per gli azzurri di Luciano Spalletti. Enrico Fedele, ospite a TV Luna, ha parlato del match di domani sera.

“Andreazzoli è il maestro di Spalletti. Per me è un grande allenatore che fa giocare un calcio meraviglioso alle sue squadre. Con l’Empoli sarà una gara difficile come tutte le partite. Se il Napoli mira, come deve, a qualche cosa di importante può soffrire un po’, ma poi non ci dovrebbe essere partita”.