Spalletti: “L’avevo promesso ad Elmas, a tutti gli altri bisogna fare solo una cosa”

Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante il postpartita di Napoli-Leicester:

“Grande reazione? Quando prendi due gol come abbiamo stasera e con le difficoltà numeriche che abbiamo, non è facile reagire. Però abbiamo pulito la situazione, perché abbiamo avuto una reazione di carattere, personalità e anima. Nonostante difficoltà stasera i ragazzi hanno vinto la partita, quindi vanno fatti grandi complimenti”.

“Pressioni? A questi livelli hai sempre la pressione di dover esibire classifiche e risultati. Sono sicuro che da una partita come questa trarremo il massimo”.

Spalletti Napoli Leicester

“Giocare così è impossibile. Oggi avevo Politano da poter inserire a gara in corso, ma non ho potuto metterlo perché si è sentito male dopo pranzo. Meno male che Manolas è entrato bene. Anche a gente come Ounas e Malcuit vanno fatti i complimenti, perché non hanno potuto allenarsi molto”.

“Elmas? Lui è un ragazzo splendido. Si sa adattare a qualsiasi ruolo, lo chiamiamo tappabuchi. Lui tira sempre fuori le prestazioni giuste. Nel primo tempo non era contento perché non aveva fatto benissimo secondo lui, però io gli ho detto che se avesse fatto gol mi sarei tuffato per terra“.

“Rigore sbagliato dal Legia? Non so quanto conta la fortuna e non so come sono piazzati gli altri, ma io sono fortunatissimo. Se anche gli altri sono fortunati come me, al massimo finisce in pareggio”.