TERZE CLASSIFICATE CHAMPIONS LEAGUE – Il Napoli domani si giocherà la qualificazione al prossimo turno di Europa League nella sfida contro il Leicester mentre sul campo di Varsavia andrà in scena la partita tra Legia e Spartak Mosca.

Quest’anno le regole del sono cambiate, con l’introduzione della Conference League, e l’accesso diretto agli ottavi è limitato alle vincitrici di ogni girone, mentre le seconde dovranno prima affrontare i sedicesimi di finale, a cui accedono anche le terze classificate nei gironi di Champions League.

Il Napoli arriva secondo se…

Gli azzurri sono terzi a 7 punti, a pari merito con lo Spartak (secondo in classifica in virtù degli scontri diretti), il Leicester comanda la classifica a 8 e chiude il Legia, con 6 punti. Importante essere a conoscenza del fatto che la qualificazione è ancora in bilico.

Dunque, la prospettiva (o il pericolo?) del secondo posto è concreta per il Napoli, che si qualificherebbe da secondo, accedendo ai sedicesimi, vincendo contro il Leicester e con un successo anche dello Spartak contro il Legia.

Andiamo dunque a scoprire chi potrebbero incontrare gli azzurri in questa fase del torneo.

Le possibili avversarie del Napoli ai sedicesimi

A questo turno intermedio (di fatto uno spareggio per gli ottavi) accedono le seconde classificate dei gironi di Europa League insieme alle terze classificate nei gironi di Champions League. Non mancheranno, dunque, formazioni di assoluto livello che potranno essere avversarie del Napoli ai sedicesimi.

L’andata di questo turno si giocherà il 17 febbraio, mentre il ritorno andrà in scena il 24 dello stesso mese. Le regole del sorteggio sono le seguenti:

non saranno possibili incroci tra squadre della stessa nazione le squadre di Europa League saranno teste di serie e potranno incontrare solo squadre provenienti dalla Champions, non teste di serie; le teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

In attesa del match di domani tra Atalanta e Villarreal, ecco l’elenco delle squadre arrivate terze:

Terze classificate Champions League:

Salisburgo

Porto

Barcellona

Borussia Dortmund

Zenit San Pietroburgo

Sheriff Tiraspol

Siviglia

Atalanta/Villarreal