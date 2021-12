PASSAGGIO TURNO NAPOLI EUROPA LEAGUE – Il Napoli domani affronterà, allo stadio Diego Armando Maradona, il Leicester per l’ultimo turno dei gironi di Europa League. Il match sarà particolarmente delicato sia per gli azzurri che per la compagine inglese, che si giocano il passaggio del turno. La partita è in programma per le 18.45, in contemporanea con l’altra sfida del girone, Legia Varsavia – Spartak Mosca. Ecco, dunque, le combinazioni con cui il Napoli passerebbe il turno, qualificandosi alla fase successiva del torneo.

NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 26: Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui and Lorenzo Insigne of SSC Napoli celebrate the 2-0 goal scored by Lorenzo Insigne during the Serie A match between SSC Napoli and Cagliari Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on September 26, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La situazione nel girone

Il girone è davvero combattuto, con il Leicester in testa ad 8 punti, Spartak Mosca e Napoli, rispettivamente al secondo e terzo posto, a pari merito con 7 punti ciascuna ed ultimo il Legia Varsavia, con 6. Anche l’allenatore degli inglesi Rodgers ha allarmato i suoi chiedendo la massima attenzione.

Dunque, tutto è ancora apertissimo e la domanda che interessa i tifosi azzurri è: come può qualificarsi il Napoli alla fase finale della competizione?

Passaggio turno Napoli Europa League: il regolamento

Dall’edizione 2021/2022, l’Europa League prevede una fase a gironi a 32 squadre (suddivise in 8 gironi da 4). Ma il primo posto vale molto di più degli scorsi anni: chi vince il proprio girone accede direttamente agli ottavi di finale della competizione.

Le 8 squadre che si classificheranno seconde, invece, dovranno affrontare un ulteriore turno contro le 8 terze classificate dei gironi di Champions League (che come da tradizione “retrocedono” in Europa League).

In caso di arrivo a pari punti, il primo criterio considerato sarà la cosiddetta classifica avulsa, ovvero si considererà primo chi ha ottenuto il maggior numero di punti negli scontri diretti.

Il Napoli passa il turno se…” Tutte le possibili combinazioni

Non è affatto la situazione ideale per il Napoli, chiamato necessariamente alla vittoria per avere speranze di qualificazione. Ecco, quindi, le combinazioni con cui il Napoli passerebbe il turno:

Il Napoli vince e il Legia Varsavia vince o pareggia: gli azzurri passano da primi il girone e il Legia arriva secondo, qualificandosi per i sedicesimi. Terzo il Leicester, che andrebbe agli spareggi di Conference.

Il Napoli vince e lo Spartak Mosca vince: i russi passerebbero da primi mentre il Napoli andrebbe ad affrontare i sedicesimi di finale. Ancora terzo il Leicester, che andrebbe agli spareggi di Conference.

Se tutte e due le sfide terminassero in parità o se il Napoli dovesse perdere, gli azzurri sarebbero automaticamente fuori dalla competizione.

Passaggio turno Napoli Europa League: le date dei sorteggi

Domani tutti i gironi avranno espresso il loro verdetto e a quel punto si guarderà alla fase finale, che avrà inizio con il sorteggio degli ottavi e dei sedicesimi di finale.

Alle urne di Nyon si andrà lunedì 13 dicembre per i sedicesimi, non appena terminato il sorteggio degli ottavi di Champions, mentre per quello degli ottavi di Europa League si dovrà attendere il 25 febbraio.

Entrambi i sorteggi saranno visibile in diretta tv e streaming su Sky, canale 203, e da pc, tablet o. smartphone sull’app SkyGo, previo abbonamento.