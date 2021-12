Super Green Pass, oggi scatta il via: chi potrà entrare allo stadio

SUPER GREEN PASS – Il Governo si muove in anticipo per evitare una nuova ondata di Covid-19: da oggi, infatti, entra in vigore il Super Green Pass. Cosa cambia rispetto al Green Pass normale? Scopriamolo insieme.

Super Green Pass Stadio

Super Green Pass, come funziona

Il Governo, infatti, ha pensato a un nuovo modo per dare una stretta sui vaccini e cercare di convincere gli scettici. Da oggi, lunedì 6 dicembre, varranno nuove regole per i non vaccinati: il Green Pass si sdoppia e solo chi è vaccinato o guarito dal Covid-19 potrà usufruire del Super Green Pass.

Il Green Pass Rafforzato sarà obbligatorio per accedere ai bar e ai ristoranti al chiuso e per poter andare al cinema, al teatro e allo stadio. Il Green Pass normale, disponibile ancora con un tampone negativo, da oggi servirà anche per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale come treni regionali, autobus, tram e metropolitana.

Green Pass Rafforzato, colori regioni

Cambiano le regole anche per le zone gialle, arancioni e rosse. A oggi, solo il Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Bolzano sono in zona gialla, mentre il resto d’Italia è ancora in zona bianca. Ma, con l’introduzione del nuovo Green Pass, ci saranno meno limitazioni per i vaccinati. Infatti, in zona gialla ci sarà solo l’obbligo della mascherina all’aperto e il limite delle quattro persone non conviventi ai tavoli di bar e ristoranti, mentre è in zona arancione che ci saranno restrizioni più severe. Ma queste restrizioni varranno solo per i non vaccinati: tutti coloro che hanno ricevuto le dosi del vaccino contro il Covid-19 possono usufruire di tutti i servizi. In zona rossa, invece, le chiusure varranno per tutti, vaccinati e non vaccinati.

Chi può entrare allo stadio?

Con il Super Green Pass cambia tutto anche per quanto riguarda l’accesso allo stadio. Infatti, solo chi ha ricevuto da almeno 15 giorni la prima dose del vaccino o è guarito dal Covid-19 avrà la possibilità di poter assistere alle partite allo stadio. La prima gara allo Stadio Diego Armando Maradona con le nuove disposizioni sarà Napoli-Leicester, in programma giovedì 9 dicembre alle ore 18:55.