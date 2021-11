UFFICIALE - Ingresso allo stadio: si entra con il Super Green Pass

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che rafforza le misure anti Covid con il Super Green Pass. Il provvedimento è stato varato all’unanimità ed entrerà in vigore a partire dal 6 dicembre fino al 15 gennaio. Ciononostante, le misure potranno essere successivamente prorogate, secondo quanto riportata l’Ansa.

Stadio Maradona

UFFICIALE - Allo stadio solo con il Super Green Pass

Il Super Green Pass sarà concesso a vaccinati e a chi è guarito dal Covid, che potranno accedere a ristoranti, cinema, teatri, piscine, palestre e soprattutto allo stadio; chi non sarà vaccinato, inoltre, non potrà nemmeno soggiornare in albergo.

Il Green Pass “normale”, invece, per chi ha scelto di non sottoporsi al vaccino, sarà ancora ottenibile con un tampone antigenico o molecolare e consentirà l'accesso solo nei luoghi di lavoro e nei servizi essenziali come supermercati e farmacie, oltre che a treni ed aerei.