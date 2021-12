Pioli sullo Scudetto: "Dipenderà tutto da due cose. Juve? Me l'aspettavo più vicina"

Al termine di Milan-Salernitana, i rossoneri sono balzati al primo posto in classifica in attesa della sfida tra Napoli e Atalanta di questa sera. Stefano Pioli, ai microfoni di DAZN, ha parlato della lotta Scudetto e delle possibilità dei rososneri di alzare il trofeo a maggio.

Milan Pioli

Pioli: "Scudetto? Mi aspettavo qualche altra squadra"

Scudetto? "Dall'inizio ho sempre pronosticato un un campionato molto equilibrato. Forse mi aspettavo qualche squadra in più a lottare, mentre al momento i primi quattro posti sembrano essere un po' distaccati. Gli infortuni e le partite europee potrebbe condizionare la corsa. Siamo partiti bene anche quest'anno, dobbiamo tenere alto il livello per tutta la stagione. Non dobbiamo guardare la classifica, abbiamo reagito bene dopo due sconfitte di fila".