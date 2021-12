L'idea per far tornare prima Osimhen, succederà da martedì!

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, a Castel Volturno c'è un cauto ottimismo sulle condizioni di Victor Osimhen.

L'attaccante ha già tolto i punti di sutura e ha già iniziato a lavorare con tapis roulant e cyclette.

Osimhen Napoli infortunio

Per martedì sono previste tac e radiografia, che se avranno esito positivo consentiranno ad Osimhen di tornare ad allenarsi a Castel Volturno.

Dai risultati inoltre gli specialisti studieranno come progettare la maschera protettiva in carbonio, per non pressare sul sopracciglio. La maschera verrà realizzata con una stampante 3D, sul calco del viso del centravanti.