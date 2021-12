Spalletti in conferenza: "Non credo sia una grande mossa non andare a protestare"

Al termine del match Sassuolo-Napoli, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune parole durante la conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato:

Sul pareggio.

"Nel momento in cui loro hanno cominciato a pressare, noi non abbiamo gestito bene il pallore. Stavamo faticando. Qualche giocatore ha avvertito la stanchezza, ma eravamo nelle condizioni in cui pensavamo di saper gestire la gara. Dopo le sostituzioni, non abbiamo saputo mantenere il loro pressing e ci hanno messo in difficoltà".

Su Fabian Ruiz e Koulibaly.

"Fabiàn lo stavo cambiando, poi diceva di voler restare altri due minuti ed alla fine ha avvertito un fastidio all'adduttore. Stessa cosa per Koulibaly, che ha sentito un problema muscolare e l'abbiamo sostituito. Sono cose che capitano. C'è dispiacere perchè la gara l'avevamo condotta bene e fatto dei gol meritati. Ora c'è un po' di amaro in bocca, ma non posso lamentarmi della prestazione dei miei ragazzi".

Spalletti Napoli

Gara che avrà ripercussioni?

"Non so se avrà ripercussioni nel campionato. Questa è una gara che abbiamo gestito così, domani valuteremo i dettagli che non sono riusciti. C'è dispiacere, ma la squadra è forte e deve reagire".

L'espulsione del mister.

"Ho protestato sul fallo che non ha dato su Rrahmani, era fallo netto. Da lì è nato il 2-2. Noi chiediamo ai nostri di non andare a protestare, ma gli altri non fanno così. Mi sa che non è un'ottima mossa questa cosa di non andare a protestare".

Cosa fare per tirare su il morale della squadra?

"Io non tiro nulla su. Si valutano solo delle cose. A noi non piace fare compassione, i giocatori sanno come devono reagire. Come si allenano le gambe, così si allena la testa".