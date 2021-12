"Spalletti non ha mandato i giusti segnali": il quotidiano critica l'allenatore

Secondo quanto si legge tra le pagine dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il reale colpevole del pareggio del Napoli arrivato in rimonta, in casa del Sassuolo, sarebbe l'allenatore. Per il quotidiano, Luciano Spalletti non avrebbe mandato i giusti segnali dalla panchina ai suoi, visti i cambi effettuati nella ripresa del match.

"Scamacca si è inventato un gol di tecnica eccelsa (stop e destro al volo sotto la traversa davanti a Koulibaly che non si era ancora fatto male) e Ferrari è svettato di testa mettendo la palla nell'angolo. Ecco, forse questo è l'errore più grave della gara del Napoli: all'89', su una punizione dalla trequarti, in area si marca con cattiveria e non si consente a un avversario di saltare indisturbato".

"È mancata un po' di ferocia e forse la partita è scivolata via dalle mani del Napoli senza che la capolista se ne accorgesse. Spalletti non ha mandato i segnali giusti dalla panchina, perché quando si è fatto male Fabian Ruiz ha inserito Politano e non Demme e la squadra per qualche minuto ha faticato a ritrovarsi", ha chiuso il quotidiano.